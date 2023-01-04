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Международная федерация плавания дисквалифицировала пловца Василия Бойкова на два года за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация плавания (World Aquatics) дисквалифицировала россиянина Василия Бойкова на два года за нарушение антидопинговых правил в 2012 году.

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