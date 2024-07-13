В Госдуму внесли проект о запрете курения на остановках общественного транспорта и территории в 5 м от них, а также у входов в магазины и организации, расположенные в жилых домах.
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В Госдуму внесли проект о запрете курения на остановках общественного транспорта и территории в 5 м от них, а также у входов в магазины и организации, расположенные в жилых домах.