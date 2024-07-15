Военкор Сладков: ВС РФ могут окружить Угледар после взятия Урожайного

Освобождение российскими военными населенного пункта Урожайное в ДНР – это плохие новости для ВСУ, поскольку ВС РФ все ближе к окружению Угледара, заявил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.
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