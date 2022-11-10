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Крис Финч: «Команде не хватает уверенности и смысла»

Крис Финч: «Команде не хватает уверенности и смысла»

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч прокомментировал инцидент во время матча против «Финикса» (117:129), когда его команда по ошибке осталась на площадке вчетвером.

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