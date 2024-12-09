Гендиректор «Трактора» о новой арене: «Мы просто мечтаем. Если клуб успешно выступит в этом году, это послужит маленьким кирпичиком»

– Как «Трактор» решает проблему с нехваткой билетов для болельщиков и борется с перекупщиками? – Мы постоянно работаем над улучшением нашей билетной программы, и она заключается в более доступной возможности приобретения билетов нашими болельщиками.
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