Строили 15 лет: в Омске ввели в эксплуатацию многоэтажку на Малиновского, 16/2, которую начали строить в 2009 году.
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Строили 15 лет: в Омске ввели в эксплуатацию многоэтажку на Малиновского, 16/2, которую начали строить в 2009 году.