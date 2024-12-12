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Новости Омска

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Строили 15 лет: в Омске ввели в эксплуатацию многоэтажку на Малиновского, 16/2

Строили 15 лет: в Омске ввели в эксплуатацию многоэтажку на Малиновского, 16/2, которую начали строить в 2009 году.

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