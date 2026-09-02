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Пункт-А

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Совет Думы Астраханской области утвердил проект повестки дня заключительного заседания седьмого созыва

Совет Думы Астраханской области утвердил проект повестки дня заключительного заседания седьмого созыва

Сегодня под председательством спикера регионального парламента Игоря Мартынова состоялось заседание Совета Думы Астраханской области.

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