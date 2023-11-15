Молдова пытается обхитрить Газпром

Молдавия продолжает попытки обойти свои обязательства перед Газпромом. На этот раз власти республики попытались использовать для этого конфликт интересов одного из исполнителей аудита задолженности Молдавии за российский газ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии