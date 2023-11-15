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Молдова пытается обхитрить Газпром

Молдова пытается обхитрить Газпром

Молдавия продолжает попытки обойти свои обязательства перед Газпромом. На этот раз власти республики попытались использовать для этого конфликт интересов одного из исполнителей аудита задолженности Молдавии за российский газ.

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