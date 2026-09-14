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Царьград

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Министр Джибути: Более 2084 беженца прибыли из Йемена

Министр Джибути: Более 2084 беженца прибыли из Йемена

В Джибути прибыло более 2084 беженцев, спасающихся от боевых действий в Йемене, сообщил министр экономики и финансов Ильяс Мусса Давалех.

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