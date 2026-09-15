Пентагон отказывается от танков Abrams после разгрома на Украине

По данным американских аналитиков, информация об уязвимости этих машин на полях украинского конфликта подтвердила необходимость скорейшего сокращения зависимости армии от тяжёлой бронетехники.
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