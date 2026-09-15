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Царьград

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Пентагон отказывается от танков Abrams после разгрома на Украине

Пентагон отказывается от танков Abrams после разгрома на Украине

По данным американских аналитиков, информация об уязвимости этих машин на полях украинского конфликта подтвердила необходимость скорейшего сокращения зависимости армии от тяжёлой бронетехники.

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