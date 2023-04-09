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Захарова: в ходе визита в Германию Зеленского наградят за «братоубийственную бойню» и снос памятников победителям Третьего рейха

Захарова: в ходе визита в Германию Зеленского наградят за «братоубийственную бойню» и снос памятников победителям Третьего рейха

Во время визита в Германию украинский лидер Владимир Зеленский будет удостоен награды за «братоубийственную бойню» и снос памятников советским воинам, победителям Третьего рейха.

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