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Медведев заявил о доверии россиян к «Единой России»

Медведев заявил о доверии россиян к «Единой России»

По итогам трехдневных выборов председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что, согласно данным экзитполов, партия выступила достойно .

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