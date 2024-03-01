Бывший американский сенатор-республиканец Ричард Блэк как-то сказал: «Нам все равно, сколько украинцев умрёт.
«Голос Америки» попутал имена, пароли, явки: теперь Иоланда стала Немцовой
Комментарии
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Александр Пятнистый
веселая вдова, что тут сказать то...
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15 час.
Наталья Волкова
Веселая вдова , веселый голос Америки, веселый цивилизованный запад. Скорбящие хоть в курсе, кто есть немцов- Навальный?
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13 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Тут же объяснили, что Западу вообще по фиг, кто как выглядит и кого как зовут, лишь бы гадил России и тогда - херой!
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11 час.
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