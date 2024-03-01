«Голос Америки» попутал имена, пароли, явки: теперь Иоланда стала Немцовой

веселая вдова, что тут сказать то...

Веселая вдова , веселый голос Америки, веселый цивилизованный запад. Скорбящие хоть в курсе, кто есть немцов- Навальный?

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Тут же объяснили, что Западу вообще по фиг, кто как выглядит и кого как зовут, лишь бы гадил России и тогда - херой!