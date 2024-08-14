Назван топ жарких стран для осеннего отпуска

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip 14 августа рассказал «Известиям», в каких странах осенью начинается высокий сезон, и составил список лучших направлений, указав стоимость перелета и проживания в отелях категории «три звезды».
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