Daily Storm

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В Шереметьево задержали иностранца за контрабанду драгоценных камней на шесть миллионов рублей

В Шереметьево задержали иностранца за контрабанду драгоценных камней на шесть миллионов рублей

У мужчины обнаружили алмазы, рубины, сапфиры и изумруды общей массой 3 946 каратПограничники задержали в аэропорту Шереметьево иностранца, который контрабандой перевозил драгоценные камни на шесть миллионов рублей.

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