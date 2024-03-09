Глава МИД Польши: Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым

Недавние слова французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину, за которые затем в Париже пытались оправдаться, встретили поддержку у польских властей, с самого начала украинского конфликта занимающих наиболее открытую антироссийскую позицию.
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