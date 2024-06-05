В Рязани следователем полиции завершено расследование уголовного дела о продаже немаркированных сигарет

Следователем следственного отдела ОМВД России по Московскому району города Рязани окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 32-летнего уроженца одной из стран Закавказья – натурализованного гражданина России, который обвиняется в незаконном обороте немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками.