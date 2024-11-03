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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ в Кубке России пройдут 26-28 ноября. ЦСКА играет во вторник, «Спартак» и «Зенит» – в среду, матч «Локо» – «Динамо» в четверг

Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи 26 ноября (вторник)  20:30. ЦСКА (Москва) – «Рубин» (Казань) 27 ноября (среда) 18:15.

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