Профессор Батька. Урок первый: хочешь сохраниться на карте - иди к Путину

Владимир

Я вот не хочу с таджиками, узбеками, азерами, киргизами и им подобными договариваться, они уже показали своё лицо. Вообще бы не видеть их ни на рынке, ни вообще в стране. Торговать можно, торгуем же мы со многими странами, но никто не лезет сюда со своими рылами и законами. Только визовый въезд и никакого объединения. Это Россия им нужна, а нам они как телеге пятое колесо. Гастарбайтеры строго по договору, отработал и взад.