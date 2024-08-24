ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Батька дал интервью, после которого, казахи вызвали его посла (Павла Утюпина) на ковер, а армяне закидали помидорами и картошкой посольство Беларуси в Ереване.
Профессор Батька. Урок первый: хочешь сохраниться на карте - иди к Путину
Комментарии
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Владимир
Я вот не хочу с таджиками, узбеками, азерами, киргизами и им подобными договариваться, они уже показали своё лицо. Вообще бы не видеть их ни на рынке, ни вообще в стране. Торговать можно, торгуем же мы со многими странами, но никто не лезет сюда со своими рылами и законами. Только визовый въезд и никакого объединения. Это Россия им нужна, а нам они как телеге пятое колесо. Гастарбайтеры строго по договору, отработал и взад.
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17 час.
Владимир
ОДКБ развалить надо, хватит свою Армию подставлять под пули непонятно для чего. Госпереворот у вас? Нам какое дело? Помогать баям кресло удержать не наше занятие.
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16 час.
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