Якубчук: Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов за счет Гренландии

Дональд Трамп может удвоить запасы редкоземельных металлов в США за счет Гренландии. Об этом заявил доктор геолого-минералогических наук, доцент кафедры полезных ископаемых геологического факультета МГУ Александр Якубчук, передает РИА Новости.
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