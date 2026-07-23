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Четыре брака, побег в США и борьба за жизнь: крутые повороты в судьбе Аиды Ведищевой

Четыре брака, побег в США и борьба за жизнь: крутые повороты в судьбе Аиды Ведищевой

В 1980 году исполнительница главных советских кинохитов неожиданно для миллионов слушателей исчезла со сцены.

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