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Советский автопарк: Узнайте, как народ называл «Жигули», «Волгу» и другие легенды на колесах!

Представьте себе: вы стоите на остановке, а рядом — целый автопарк из советских машин. Но не «Жигули», не «Волга», а то, что люди называли в быту.

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