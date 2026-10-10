Более трети компаний отменили годовые премии из-за ухудшения финансового положения

Более трети компаний в 2026 году отказались от годовой премии сотрудникам. Такие данные приводит Forbes со ссылкой на опрос бухгалтерской справочной системы.
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