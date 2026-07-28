Зидан вернул «Реал» на вершину, выиграв чемпионат Испании 2019/20

Зидан вернулся в «Реал» в марте 2019 и сразу же вывел клуб к победе в чемпионате Испании 2019/20. В 2021 году команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов, уступив «Челси», а в Ла Лиге боролась за титул до финального тура, проиграв «Атлетико».