В AnTuTu определили десять самых мощных смартфонов августа

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг из 10 самых производительных Android-смартфонов. Самым мощным смартфоном оказался геймерский Red Magic 9S Pro+, оснащенный разогнанной версией чипа Snapdragon 8 Gen 3.
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