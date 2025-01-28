На Земле нашли скрытые горы выше Эвереста

Они находятся на глубине двух тысяч километров под поверхностью планеты. Группа ученых из Утрехтского университета (Нидерланды) совершила важное открытие, обнаружив два огромных горных массива, высота которых составляет около 1000 километров.
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