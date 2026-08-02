Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Умиляет и защищает: как Владимирская икона Божьей Матери 700 лет спасает Россию

Умиляет и защищает: как Владимирская икона Божьей Матери 700 лет спасает Россию

Лилия Батршина Владимирская икона Божьей Матери — одна из самых известных в России, и неслучайно, ведь именно перед ней несколько веков венчали на царство императоров.

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