Ликвидация свалок в Щекино охватит 149 улиц, начальная стоимость контракта — 8 986 250 рублей.МКУ «Щекинское городское управление жизнеобеспечения и благоустройства» опубликовало проект контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок с государственных неразграниченных территорий в городе Щекино.
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