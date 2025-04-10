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Не тот потенциал: Украина не может себе позволить тягаться с Россией — Сырский

Не тот потенциал: Украина не может себе позволить тягаться с Россией — Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский на 21-м заседании «формата „Рамштайн“». Иллюстрация: Александр Сырский / Telegram Численность воюющей на Украине группировки российских войск на сегодня составляет 623 тысячи человек.

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