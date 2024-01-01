Россия поставит Ирану "летающие танки". И пусть США поскрежещут зубами

2 дня назад 14K прочитали Россия отменяет санкции на поставки современного оружия Ирану. Какие образцы современной техники может получить Тегеран, и почему это приводит в бешенство США? У США и их сателлитов появился новый повод для бессильного бешенства - Россия сняла ранее введённые ограничения на поставки Ирану современного оружия.
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