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Подсели на мясо по этому рецепту. Готовлю на сковороде: намного вкуснее, чем в дорогом ресторане

Подсели на мясо по этому рецепту. Готовлю на сковороде: намного вкуснее, чем в дорогом ресторане

Мясо — это то самое блюдо, которое было актуально у людей на протяжении миллионов лет. В древности австралопитеки и питекантропы охотились днями и ночами, чтобы достать для своего племени заветный кусочек мяса.

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