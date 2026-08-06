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Новости Брянска

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КПРФ предложила кредитные каникулы пострадавшим предпринимателям

КПРФ предложила кредитные каникулы пострадавшим предпринимателям

Кроме того, коммунисты предлагают создать при Минэкономразвития координационный штаб по поддержке пострадавших продавцов – как постоянно действующий механизм оперативного реагирования на подобные ситуации.

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