Срочно! Подземный командный пункт взорван в Херсонской области: закопались, но не помогло

В полночь завершился период пасхального перемирия, объявленного Верховным главнокомандующим ВС РФ. К утру поступила информация о возобновлении ударов по военным объектам армии киевского режима – работали ракеты, Герани и авиация.
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