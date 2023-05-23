Гражданин Украины осужден на 16 лет за шпионаж в Тульской области

Global Look Press/Andy Dean/imagebroker.com Гражданин Украины Андрей Петкевич приговорен к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж отношении оборонных предприятий России, сообщает ТАСС со сслыкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.