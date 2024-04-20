Смертельно опасно: врач предупредила о своевременной защите кожи от солнца

В развитии онкологических заболеваний кожи наиболее часто встречаются три основные патологии — меланома, плоскоклеточный и базальноклеточный рак, каждый из которых представляет собой серьезную угрозу для здоровья.
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