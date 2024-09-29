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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конькобежец Алдошкин о продлении бана: «Надеюсь, мне доведется выступить на международном уровне под родным флагом»

«Конечно, сильное огорчение присутствует. В этот раз надежды на положительный исход было чуть больше, но предпосылок особых к этому я не видел, так что это было бы чудо, если бы нас допустили.

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