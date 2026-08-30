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Тест: ответьте на вопросы экзамена по географии. Смогли бы сдать школьный ЕГЭ?

Тест: ответьте на вопросы экзамена по географии. Смогли бы сдать школьный ЕГЭ?

Проверьте себя.ЕГЭ по географии — экзамен для тех, кому мало просто запомнить названия стран, городов и рек.

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