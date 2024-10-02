Жители дома на Рязанском поставили во дворе шлагбаум по правилам

Жители дома 41/2 на Рязанском проспекте закрыли свой двор шлагбаумом. Это событие вызвало отклик в соцсетях: многие пользователи задаются вопросом: законны ли действия жильцов? Придётся согласовать Установку любого шлагбаума во дворе жилого дома нужно обязательно согласовывать с местным Советом депутатов.