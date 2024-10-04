История со спутниковыми снимками попаданий иранских баллистических ракет в авиабазу Неватим в Израиле куда интереснее, чем могло показаться.
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История со спутниковыми снимками попаданий иранских баллистических ракет в авиабазу Неватим в Израиле куда интереснее, чем могло показаться.
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