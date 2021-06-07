Tele2 перезапускает тариф для любителей кино и ТВ

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширяет возможности тарифа "Везде онлайн", который без дополнительных трат позволяет смотреть более 20 тысяч фильмов, сериалов и 100 ТВ-каналов.
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