Tele2 перезапускает тариф для любителей кино и ТВ

Tele2 перезапускает тариф для любителей кино и ТВ

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширяет возможности тарифа "Везде онлайн", который без дополнительных трат позволяет смотреть более 20 тысяч фильмов, сериалов и 100 ТВ-каналов.

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