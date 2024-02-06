Законодатели Сенегала согласились на 10-месячную отсрочку президентских выборов - до 15 декабря

Выборы президента Сенегала с одобрения парламента перенесены с 25 февраля на 15 декабря 2024 года. Решение, принятое в ходе бурных дебатов 5 января, также продлило срок полномочий президента Маки Саля до следующих выборов.
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