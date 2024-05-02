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Лига конференций. 1/2 финала. «Астон Вилла» примет «Олимпиакос», «Фиорентина» против «Брюгге»

Также в четверг «Фиорентина» сыграет дома с «Брюгге». Лига конференций 1/2 финала Первые матчи Астон Вилла Англия – Олимпиакос Греция Дата проведения 2 мая, 22.

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