Reuters: Трамп потерял интерес к ресурсной сделке с Украиной

Высокопоставленный источник в администрации Белого дома, пожелавший остаться анонимным, сообщил Reuters, что американский президент Дональд Трамп в настоящий момент не проявляет «никакого интереса» к заключению соглашения с Украиной в сфере добычи полезных ископаемых.
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