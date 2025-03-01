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Аргументы и Факты

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Reuters: Трамп потерял интерес к ресурсной сделке с Украиной

Reuters: Трамп потерял интерес к ресурсной сделке с Украиной

Высокопоставленный источник в администрации Белого дома, пожелавший остаться анонимным, сообщил Reuters, что американский президент Дональд Трамп в настоящий момент не проявляет «никакого интереса» к заключению соглашения с Украиной в сфере добычи полезных ископаемых.

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Комментарии
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Eduard
Да потому что их почти нет,а осваивать целый век на эти суммы!
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