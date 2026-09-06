Египетскую телеведущую Халифу приговорили к смертной казни

Всего по данному делу проходили 28 человек. Уголовный суд Каира приговорил египетскую телеведущую и продюсера Сару Халифу, а также еще 11 обвиняемых к смертной казни за производство наркотиков.
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