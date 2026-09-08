Обзор мировых "фабрик мыслей" за август 2026 года

Аналитический центр «Фонд „Наследие“» (Heritage Foundation, США): «Почему завязывание с традиционной семьей вредит обществу» (21.
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