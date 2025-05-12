Военный психоз: Мерц берет курс на милитаризацию Германии

REUTERS/Liesa Johannssen Современный Берлин, не рискнув подвергнуть юридическому пересмотру решения Нюрнбергского трибунала, пытается просто предать их вечному забвению, но это путь, который приведет к катастрофе прежде всего саму Германию.
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