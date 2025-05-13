Многие наши читатели спрашивают, что же это за самолет такой привез наш общественник А.В.Харламов в свое время и установил у Громковского кладбища? Вот попалась подробная информация.
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Многие наши читатели спрашивают, что же это за самолет такой привез наш общественник А.В.Харламов в свое время и установил у Громковского кладбища? Вот попалась подробная информация.