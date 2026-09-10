Кадет в Калининграде отказался поджечь железнодорожный объект и будет награждён

11-летний ученик одного из кадетских классов Калининградской области отказался выполнить предложение поджечь объект железнодорожной инфраструктуры за 40 тысяч рублей и сообщил о происшествии своей матери.
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