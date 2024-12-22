Как распознать кармические отношения ?

Фото: tr.pinterest.com Случалось ли Вам когда-либо встречать мужчину, с которым Вы сразу почувствовали глубокую связь? Это может быть знакомство с «кармическим партнером», который приходит в Вашу жизнь для важного урока.
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