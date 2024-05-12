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Закон и Порядок

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«Диверсионная нацполитика. В России 30 млн. мигрантов»: Тревожные факты от эксперта

«Диверсионная нацполитика. В России 30 млн. мигрантов»: Тревожные факты от эксперта

Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов, в своем телеграм-канале сделал репост материала политолога Игоря Скурлатова по миграционной проблематики, которая в последнее время очень сильно обострилась.

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Комментарии
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StarPer
Вот Голикову поставили заниматься межнациональной политикой в новом правительстве, это кошмар.
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7 час.
В
Василий
Еду как-то в маршрутке, и по ТВ в салоне показывают статистику, в городе мигрантов имеющих патент более 10%, + старики-дети-жены. Так что 30 - вполне реальный процент.
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6 час.
Ингерман Ланская
этот мирон обыкновенное трепло - &quot;по нашим подсчетам&quot;..... считал то кто? такое же трепло - мишка делягин? ..30 мильёнов.. а чё не 130 мильёнов?
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42 мин.

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