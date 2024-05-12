«Диверсионная нацполитика. В России 30 млн. мигрантов»: Тревожные факты от эксперта

StarPer Вот Голикову поставили заниматься межнациональной политикой в новом правительстве, это кошмар.

В Василий Еду как-то в маршрутке, и по ТВ в салоне показывают статистику, в городе мигрантов имеющих патент более 10%, + старики-дети-жены. Так что 30 - вполне реальный процент.